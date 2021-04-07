Правительство РФ выделило более 200 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате работникам шахты «Алексиевская», деньги уже поступили в регион. Об этом губернатор Сергей Цивилев сообщил на пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития».

«Благодаря помощи Правительства РФ мы с сегодняшнего дня приступаем к выплате — погашении задолженности — на шахте «Алексиевская». Я дал поручение в течение двух недель эти выплаты произвести», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Вопрос невыплаты заработной платы работникам «Алексиевской» Сергей Цивилев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили в ходе двусторонней встречи 6 марта в Кемерове. Общий долг предприятия составляет 827 млн рублей, из них почти 203 млн рублей — задолженность по зарплате сотрудникам, в том числе тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. С 2017 года предприятие находится в процедуре банкротства. При этом правительство Кузбасса провело большую работу по поддержке освободившихся шахтеров. Люди могли пройти переобучение или же были трудоустроены на другие предприятия.

Также Сергей Цивилев напомнил, что 2 марта на совещании по развитию угольной промышленности президент России Владимир Путин особое внимание уделил экспортному потенциалу Кузбасса. Были приняты ключевые решения для развития отрасли.

«Поставлены четкие ориентиры: Восточному полигону — развиваться, БАМу и Транссибу — строиться. Планируется к 2024 году минимум на 30% увеличить вывоз кузбасского угля в восточном направлении по сравнению с 2020 годом. Таким образом, уже в 2022 году на восток будет отправлено 58 млн тонн угля, а в 2024 году — 68 млн тонн. При этом последние четыре года мы стоим на одной цифре — в 53 млн тонн угля. Увеличение пропускной способности — важное стратегическое решение, которое позволит развивать отрасль и планировать инвестиции», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Для реализации поставленных задач Правительству РФ совместно с ОАО «РЖД» дано поручение разработать и утвердить поквартальный график строительства и параметры расширения Восточного полигона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.