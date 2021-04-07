В ходе отчетной пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев обозначил основные направления диверсификации экономики, предусмотренные программой социально-экономического развития Кузбасса. Она была подписана председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года.

«В программе детализирован план социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Объем финансирования впечатляет: 55 миллиардов рублей, из которых 51 миллиард поступит из федерального бюджета. Программа содержит комплекс мер по социально-экономическому развитию сфер региона, не связанных с добычей угля. При этом все обозначенные в программе пункты уже базируются на наших достижениях, на трудовых подвигах кузбассовцев», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По словам губернатора, диверсификация и создание новой экономики Кузбасса — это цепь последовательных шагов и мер. Часть из них предусмотрена программой развития. Например, будут выделены средства на строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов, реализация которых приведет к созданию 13 тысяч новых рабочих мест.

При этом, по словам Сергея Цивилева, необходимо опираться на конкурентные преимущества региона в виде промышленной или транспортной инфраструктуры. В частности, Кузбасс имеет прекрасные условия для развития зимних видов спорта. Активно развиваются горнолыжные курорты, самый яркий пример — «Шерегеш». В этом сезоне курорты Горной Шории уже посетило рекордное количество человек — почти два миллиона туристов. Развитию туризма могут способствовать и разветвленная дорожная сеть, и хороший общественный транспорт. Так, программой развития предусмотрено строительство автомобильного обхода Кемерова и реконструкция международного аэропорта Алексея Леонова.

Кроме того, в регионе продолжает развиваться сельское хозяйство: как животноводство, так и растениеводство. В сельхозоборот возвращают земли, заброшенные в период развала Советского Союза. В 2020 году Кузбасс стал лидером в Сибири по темпам ввода в оборот неиспользованных земель.

В производственном плане есть резервы не только в угольной отрасли, но и в металлургии. Развивается Западно-Сибирский металлургический комбинат. Еще одна точка роста — машиностроение. Сейчас в Кузбасс поставляется техника крупнейших мировых производителей, но поставлена задача развивать собственное производство оборудования для угольной и горнорудной промышленности. В период пандемии предприятия региона оперативно освоили производство необходимой продукции — аппаратов ИВЛ, рециркуляторов и т.п.

Развернута и программа по развитию химии, например, производство азотных удобрений для сельского хозяйства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.