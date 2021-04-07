На отчетной пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития» губернатор Сергей Цивилев рассказал о планах по развитию Анжеро-Судженска — строительстве дороги до областного центра, новой поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В юбилейный год 6,1 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в регионе — это федеральные, региональные и муниципальные средства. Основные работы сейчас идут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». У нас большой план до 2024 года включительно. Среди ключевых объектов и ремонт автомобильной дороги на Анжеро-Судженск», — отметил Сергей Цивилев.

Начало ремонта дороги запланировано на 2022 год. Глава региона отметил, что по данному объекту были обращения в социальных сетях, и поручил министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олегу Ивлеву и главе Анжеро-Судженска Александру Рыбалко взять строительство под личный контроль.

Журналисты также поинтересовались развитием инфраструктуры Восточного района Анжеро-Судженска. Территория динамично развивается, там уже проживают более 10 тысяч человек. Как рассказал глава региона, в жилом квартале Восточного района запланировано строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 300 посещений в смену. Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин уточнил, что уже разработано медико-технологическое задание с новыми требованиями, данный объект планируется сдать в 2024 году. Губернатор поручил ускорить сроки ввода поликлиники.

Строительство планируется по проекту «Бережливая поликлиника» с полноценным оснащением современным медицинским оборудованием: УЗИ, рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование. В учреждении разместят центр здоровья для взрослого и детского населения, а также городской травматологический пункт.

Также в Восточном районе Анжеро-Судженска ведется строительство цифровой школы на тысячу учеников. В планах — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. По ФОКу сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.