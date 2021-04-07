Планы по строительству и ремонту образовательных учреждений губернатор Сергей Цивилев озвучил на пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития».

«За 900 дней подготовки к юбилею в регионе построено 15 детских садов, еще 15 сдадут до конца 2021 года. Построены пять школ, еще девять новых образовательных учреждений начнут работу в этом году. По программе «Моя новая школа» капитально отремонтированы 18 школ, еще 10 полностью обновят в юбилейном году. В создании проектов по ремонту и оформлению детских учреждений в Кузбассе обязательно участвуют родители, учителя и дети. Это наша принципиальная позиция. Ребятам должно быть комфортно учиться, а педагогам — работать. Школы в малых городах и селах оснащаем цифровым оборудованием. За три года закупили 218 новых безопасных школьных автобусов, что позволило на 60% обновить существующий автопарк», — сообщил на пресс-конференции Сергей Цивилев.

Кроме того, в Кузбассе за 900 дней открыто 70 образовательных центров «Точка роста», еще 70 откроются до конца года. Современное цифровое оборудование получили уже 127 школ и 24 техникума и колледжа, до конца года его получат еще 166 учреждений. Уже открыты 44 инновационные мастерские в девяти техникумах, до конца 2021 года модернизируют еще 28 мастерских в семи техникумах региона.

Губернатор уточнил, что преобразования касаются и системы высшего образования. В частности, на капитальный ремонт корпусов КузГТУ и новое научное оборудование из федерального бюджета выделят два млрд рублей в рамках программы социально-экономического развития. Это важно, так как КузГТУ — единственный за Уралом вуз, который готовит специалистов для горнорудной отрасли Сибири и Дальнего Востока.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.