В Прокопьевске продолжается переселение людей из поселков, расположенных на подработанных землях вблизи шахт и разрезов. До конца 2021 года новоселье в комфортном благоустроенном жилье отпразднуют 694 семьи — всего 1 901 человек. Проблему переселения людей с подработанных территорий на встречах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно озвучивал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Нам удалось добиться значительного увеличения сумм, выделяемых из федерального бюджета на переселение с подработанных территорий. Если с 1998 года Кузбасс получил по этой программе всего 18 миллиардов рублей, то в ближайшие три года в регион поступит 10,3 миллиарда рублей. Это позволит к концу 2024 года полностью снести ветхое жилье, расположенное на подработанных шахтами территориях, и переселить дополнительно 5 398 семей. Только в этом году в Прокопьевске новоселье отпразднуют почти две тысячи человек», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках программы Прокопьевску выделено 1,5 млрд рублей на переселение людей в 2021 году. Местные жители получают денежную компенсацию и самостоятельно выбирают новое жилье. Как отмечают в городской администрации, прокопчане, как правило, покупают квартиры на вторичном рынке.

В марте новоселье отпраздновала пенсионерка Лидия Изотова. Два десятка лет она ждала переселения из барака в поселке Березовая Роща. Всю жизнь трудилась там же, в поселковом Дворце культуры. Женщина признается, что в ее почтенном возрасте переезжать было волнительно, но все тревоги остались позади, как только она переступила порог новой просторной квартиры на Тыргане, в самом густонаселенном районе города.

Всего за период действия программы с 2015 по 2020 год в Прокопьевске по комплексной программе уже переселены 1 029 семей, в том числе с 2018 года — 581 семья (1511 человек).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.