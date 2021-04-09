В рамках подготовки к юбилею жители Тяжинского округа продолжают работу по озеленению и благоустройству дворов, скверов и парков. За 900 дней в муниципалитете высадили более шести тысяч деревьев разных пород. Еще 13 тысяч саженцев планируют высадить в текущем году.

«Это подарок Кузбассу, который останется на века, для будущих поколений — наших внуков и правнуков. Деревья украсят сельские территории, будут способствовать улучшению экологической обстановки. К тому же работа по озеленению сближает и объединяет людей», — отмечает специалист Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Оксана Карчебная.

В 2020 году в рамках международной акции «Сад памяти» в селе Преображенка «серебряные» волонтеры, активисты молодежного движения, волонтеры Победы, представители учреждений и организаций округа высадили 3550 деревьев хвойных пород в форме геоглифа «Спасибо за Победу» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В юбилейный для региона год жители округа смогут принять участие в акциях «Посади дерево», «Сад памяти» и «Зеленый двор». В общей сложности планируется высадить 13 тыс. деревьев и кустарников в пгт Итатский и Тяжинский, селах Борисоглебка, Бороковка, Старый Урюп, Ново-Подзорное, Листвянка, Преображенка, в поселках Ново-Восточный и Кубитет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.