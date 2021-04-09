Кирпичный жилой дом возвели в микрорайоне «Солнечный» в Топках по нацпроекту «Жилье и городская среда». Все 104 квартиры в нем предоставили участникам социальных программ.

«За 900 дней подготовки к 300-летию в Кузбассе уже сдано почти 2 млн кв. м жилья. Новоселами стали более 25,6 тыс. кузбасских семей. Только в юбилейном году планируется построить 95 домов, и значительная часть из них будет социальными, с квартирами для льготных категорий граждан. Дом в Топках стал уже 61-м по счету социальным домом, который мы возвели к юбилею региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Строительство дома в Топках велось с марта 2020 года. Общая площадь – более 6 тыс. кв. м. Здесь есть квартиры различной планировки, в том числе студии. Финансирование строительства объекта из федерального бюджета составило 140 млн рублей.

Ключи от новых квартир переданы 69 гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, 33 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще две квартиры предоставлены по договорам социального найма.

Новоселы заехали в квартиры с полной отделкой: в них натяжной потолок, обои под покраску, линолеум, электроплита на кухне, в санузле – пол и стены из керамической плитки, установлена необходимая сантехника. Кроме того, квартиры оборудованы пожарными извещателями. Во дворе установлена детская игровая площадка. Благоустройство прилегающей территории завершат летом этого года.

Жилой дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся три детских сада, школа №8, торговый центр, сквер.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.