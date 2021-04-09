Бывшие работники «Алексиевской» могут подать заявления на выплату в Центре занятости населения Ленинска-Кузнецкого. Всего средства должны получить более 800 человек. По поручению губернатора Сергея Цивилева задолженность планируют погасить оперативно — в течение двух недель.

«Для максимальной оперативности Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого переведен на усиленный режим работы. По решению межведомственной группы, специально созданной в Правительстве Кузбасса, процедура оформления выплат была максимально упрощена. Бывшим работникам предприятия достаточно иметь при себе паспорт и распечатанные банковские реквизиты, по которым можно перевести средства. Задолженность должна быть погашена в течение двух недель», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

График приема документов специалисты Центра заранее согласуют с шахтерами – они могут выбрать удобное для посещения время. Работники, которые до сих пор трудятся на предприятии, либо были уволены после 1 марта 2021 года, могут подать заявление на получение выплат через отдел кадров шахты.

Ситуацию с шахтой «Алексиевской» губернатор Сергей Цивилев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили в ходе двусторонней встречи 6 марта в Кемерове. Общий долг предприятия составляет 827 млн рублей, из них почти 203 млн рублей — задолженность по зарплате сотрудникам, в том числе тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. После этого Правительство РФ выделило более 200 миллионов рублей для погашения долгов.

С 2017 года предприятие находится в процедуре банкротства. Правительство Кузбасса провело большую работу по поддержке освободившихся шахтеров. Так, региональное Минтруда помогло людям пройти переобучение или трудоустроиться на другие предприятия.

Дополнительную информацию можно получить в Центре занятости населения Ленинска-Кузнецкого по тел. 8(38456) 3-63-46, 3-31-67.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.