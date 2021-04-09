Сергей Цивилев: «Кузбасс готов к любым сценариям развития паводковой ситуации»

В Кемерове на озере Красное прошли областные противопаводковые учения. Губернатор Сергей Цивилев, начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин и начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский осмотрели силы и средства региональной спасательной группировки. В режиме видеоконференции о готовности к пропуску талых вод доложили главы Кемерова, Новокузнецка, Таштагольского района и Крапивинского округа.

























«Кузбасс готов к любым сценариям развития паводковой ситуации. В случае возникновения подтопления мы можем задействовать до 13 тысяч человек и около четырех тысяч единиц техники, из них 300 — плавсредства. До начала вскрытия рек в регионе прошли подготовительные мероприятия. Застраховано население, проживающее в зоне возможного подтопления. На страхование имущества 815 семей льготников из регионального бюджета выделили 1,5 миллиона рублей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Перед паводком межведомственная комиссия в составе специалистов регионального ГУ МЧС России, Ростехнадзора, Агентства по защите населения и территории Кузбасса и Верхне-Обского бассейнового водного управления обследовала 30 гидротехнических сооружений, требующих особого внимания в период пропуска паводковых вод. На затороопасных участках рек проведено 11 подрывов ледового поля. Было использовано свыше 5,9 тонны взрывчатого вещества, пропилено почти 5 км и зачернено более 1,2 кв. км льда. Кроме того, в муниципалитетах расчистили русла рек протяженностью 4,1 км.

Для предотвращения подтоплений в муниципальных образованиях прочистили водопропускные трубы и ливневку, а также создали необходимый запас аварийных материалов. Совместно с областной противопаводковой комиссией проработан вопрос оповещения и информирования населения в случае экстренного подъема уровня воды. Проводится превентивная разъяснительная работа с жителями по поводу действий при возникновении ЧС.

В муниципалитетах заблаговременно определили и подготовили пункты временного размещения, предназначенные для эвакуации людей. Закрепили соцработников за маломобильными и одинокими пожилыми гражданами для оказания экстренной помощи в случае возникновения угрозы подтопления.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.