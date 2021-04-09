Детский сад на 200 мест откроют в Кемерове к 300-летию Кузбасса

По нацпроекту «Демография» в микрорайоне №14 Кемерова завершается строительство детского сада «Современные дети». Это второй корпус детсада №4. Сдача объекта запланирована на июнь этого года.









«Новый корпус рассчитан на 200 детей от года до семи лет. С самого раннего возраста воспитанники будут изучать историю Кузбасса. Для этого специально оборудуют кабинет современного краеведения. Коллектив учреждения разработал игровую обучающую программу, с помощью которой малышей будут знакомить с географическими особенностями, историческими фактами и традициями нашего региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кирпичное двухэтажное здание готово более чем на 90%. Уже выполнена внутренняя отделка, сейчас ведется оснащение помещений. Одновременно завершаются работы по отделке фасада и благоустройству прилегающей территории.

Как сообщили в городской администрации, в детском саду «Современные дети» будет организовано 11 групп для детей от одного года до семи лет, в том числе две группы кратковременного пребывания. Кроме того, внутри оборудуют бассейн и мультипликационную студию. В просторном спортивном зале можно будет проводить городские соревнования среди дошкольников.

За 900 дней подготовки к юбилею в регионе построено 15 детских садов, еще 15 сдадут в разных муниципалитетах до конца 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.