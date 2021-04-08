Штукатурка осыпается на глазах, козырёк сломан, света давно нет. Так выглядит подъезд по адресу пр. Ленинградский, 3а в Кемерове. Ситуация не меняется много лет. Об этом в редакцию сообщил зритель нашего телеканала. На место выехала Анастасия Подоляко.

Евгений в этом доме живёт уже 8 лет. За это время ремонта не было ни разу. В свой подъезд приглашает как на экскурсию. На каждой стене – абстракции из давно осыпавшейся штукатурки и надписи (не всегда цензурные).

И проблема здесь не только с окнами. Почтовые ящики, в которые можно заглянуть с другой стороны. Сейчас в них пусто, но, при желании, можно прочитать чужие письма. Галерея надписей, обшарпанные стены и разбитые ступеньки. До самого пятого этажа.

Евгений обращался в Госжилинспекцию. Управляющая компания «Жилищник», которая обслуживает дом, получила предписание на устранение нарушений.

Это дало результат – дом включили в план текущего ремонта. К середине лета эти помещения уже должны привести в порядок.

План ремонта формируется, исходя из обращений собственников. Жалобы на этот адрес поступали и на сайт, и на горячую линию.

На вопрос, почему собственникам пришлось ждать положительного ответа почти 10 лет, в «Жилищнике» оперативно ответить так и не смогли.

Автор: Анастасия Подоляко