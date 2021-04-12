Губернатор Сергей Цивилев встретился с делегацией Всероссийской федерации легкой атлетики. Поступило предложение провести массовый забег в честь 300-летия Кузбасса.

«В Кузбассе мы делаем ставку на разные аспекты духовного и физического воспитания молодежи. Для спортивного развития ребят строим разнообразную инфраструктуру — от спортплощадок во дворах до объектов международного уровня. Так, в Кемерове возводится комплекс «Кузбасс-Арена» и ледовый дворец «Кузбасс», которые смогут принимать соревнования по 24 олимпийским видам спорта, в Новокузнецке развиваем хоккей с шайбой, в Белове в прошлом году открылся спорткомплекс «Металлург» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Исторически и легкая атлетика в Кузбасс пользуется большой популярностью», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, достижения кузбасских легкоатлетов известны далеко за пределами области. Этим видом спорта занимаются более 37,5 тыс. человек.

«Легкая атлетика — базовый для Кузбасса вид спорта. Для Всероссийской федерации легкой атлетики очень важно развивать продуктивное сотрудничество с регионом, учитывая и ваш огромный опыт проведения всероссийских соревнований. Поэтому предлагаем в честь юбилея провести массовое мероприятие, например, легкоатлетический забег», — подчеркнул исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Гришин.

Также глава региона поддержал предложение в 2021 году провести Всероссийский день ходьбы на Московской площади — одной из основных площадок празднования 300-летия Кузбасса. Ранее центральным местом Дня ходьбы в Кузбассе был стадион «Суховский» в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.