Завершен подготовительный этап модернизации сетей: выкопан котлован под основное здание очистных, поставлено оборудование нулевого цикла. Готовность объекта составляет 25%. Полностью закончить работы планируется в 2022 году. Средства на реконструкцию были получены в рамках соглашения о софинансировании, заключенного по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Модернизация позволит решить многолетнюю проблему водоотведения в поселке Шерегеш. Его население составляет около 10 тысяч человек, с учетом туристов — до 25 тысяч человек в сутки. Действующие очистные построены около полувека назад и не рассчитаны на туристический потенциал территории. Проект реконструкции дорогостоящий, поэтому мы заручились поддержкой на федеральном уровне. Кроме того, новый импульс развитию курорта и всего района даст программа социально-экономического развития Кузбасса. В нее вошел проект реконструкции сетей водоснабжения, который позволит ускорить окончательное решение проблему обеспечения чистой водой на курорте и в поселке. Также предусмотрено развитие местной дорожной сети. В целом на развитие комплекса «Шерегеш» в программе заложено более 2,5 миллиарда рублей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость реконструкции очистных составит около 1,1 млрд рублей. Почти 500 млн рублей из них — средства федерального бюджета, которые удалось привлечь в рамках соглашения о софинансировании между правительством Кузбасса и Федеральным агентством по туризму, заключенного в конце 2019 года по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Еще 572 млн рублей выделены из областного бюджета, 45 млн рублей — из муниципального.

Реализация проекта началась осенью 2020 года. Она предусматривает строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью 16 тыс. куб. м в сутки. Комплекс будет также включать химическую и бактериологическую лаборатории. Сейчас на объекте завершены подготовительные работы: выкопан котлован под основное здание очистных, заложен фундамент котельной, пожарного и аккумулирующего резервуаров. Проведены работы по монтажу самотечных трубопроводов. Также поставлено оборудование нулевого цикла очистных сооружений.

Площадь строящихся зданий составляет 2,3 тыс. кв. м. Для их возведения потребуется 1,6 тыс. т арматуры, порядка 10 тыс. куб. м бетона. Сейчас подрядная организация завершает монтаж бетонно-растворного узла. Сооружение позволит на месте готовить смесь необходимых параметров.

После ввода в эксплуатацию новых очистных существующие будут демонтированы. Свободную от застройки территорию можно будет использовать для увеличения производительности очистных сооружений до 20 тыс. куб. м в сутки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.