В нашу редакцию обратились жильцы дома №2 по ул. Дарвина. Их не устраивает большое скопление баков в одном месте. В проблеме разбиралась Арина Мерлова.

Ранее во дворе были оборудованы три площадки под мусорные контейнеры. Территорию отремонтировали, а баками окружили многоэтажку. Теперь жильцам всех шести домов приходится выбрасывать отходы практически в одно место.

Ранее одна из площадок под контейнеры находилась в другом месте, где сейчас оборудовали автомобильную стоянку. А баки перенесли практически под окна жилого здания.

Жильцы дома обращались к региональному оператору по уборке мусора. Им пояснили: их задача – вывезти отходы. А оборудованием площадок занимается исключительно управляющая компания, где подчеркнули, что вопрос о переносе баков не стоит.

Санитарными правилами не нормируется, какое расстояние должно быть между площадками. Определено только расстояние от жилых домов, лечебно-профилактических учреждений, детских и спортивных площадок: не менее 20 м и не более 100 м. В этом случае нарушений действительно нет, что и подтвердили в управлении Роспотребнадзора. Кроме того, на одной площадке может находиться до 12 контейнеров. Закон един для всех, хоть эта ситуация и не устраивает жильцов данного дома.

Автор: Арина Мерлова