Как ухаживать за волосами, определить кариес у ребенка, сделать своими руками произведение искусства – все эти навыки пригодятся в свободной жизни женщинам, преступившим закон. В мариинской колонии №35 специалисты различного профиля провели для заключенных мастер-классы. О проекте «Жизнь продолжается» расскажет Сергей Ищенко.

Как быть красивой? Ответ на этот вопрос участникам проекта «Жизнь продолжается», инициированного региональным Советом по вопросам попечительства в социальной сфере и «Союзом женщин Кузбасса» подготовили специалисты по макияжу и причёскам. Также к заключенным мариинской колонии приехали мастера декоративно-прикладного искусства, преподаватели танцев и вокала. Они провели творческие мастер-классы.

Но не красотой единой… На вопросы о том, как строить свою жизнь во время заключения и после освобождения, ответил начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. А специалисты медицинского колледжа рассказали, как следить за полостью рта детей. Всего гости провели 8 мастер-классов на различные тематики.

Специалисты учебных заведений и творческих коллективов Кузбасса в этом году посещают мариинскую колонию №35 уже во второй раз. Проект «Жизнь продолжается» рассчитан до июня. В прошлом году из-за пандемии коронавируса пришлось финал отменить. В этом году он состоится. В колонии пройдет большое мероприятие, на котором женщины-заключённые покажут, как они за время мастер-классов успели подготовиться к свободной жизни.

Автор: Сергей Ищенко