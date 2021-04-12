60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в невесомость. Мероприятия по этому случаю прошли во всех уголках региона. В том числе и в центре по работе с одарёнными детьми «Сириус. Кузбасс». Тему продолжит Арина Мерлова.

Дата успешного запуска первого спутника в невесомость. В чем измеряется расстояние между звёздами? Кто первым вышел в открытый космос? Кому принадлежит известная цитата: «Эй, небо, сними шляпу!»? «Своя игра» – итог очередной проектной смены регионального центра по работе с одарёнными детьми.

В течение 10 дней дети углубленно занимались математикой, физикой и астрономией. В самых ярких красках из первых уст узнали о невесомости от лётчика Сергея Волкова, а ещё приняли участие во Всероссийском космическом диктанте.

12 апреля 1961 года молодой лётчик Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в невесомость. Спустя 60 лет одарённые ребята запускают свои ракеты. Правда, пока не в космос, но у них еще все впереди. Тем более что вселенной они грезят не по-детски.

Автор: Арина Мерлова