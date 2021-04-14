Более 700 человек, или 88% бывших и действующих сотрудников обанкротившейся шахты «Алексиевская», уже получили положенные выплаты по заработной плате.

«Более 800 человек — бывшие и действующие сотрудники — с 2017 года не могли получить положенные им средства. Для погашения долгов правительство России выделило более 200 миллионов рублей. Процедура оформления выплат была максимально упрощена, поэтому всего за несколько дней деньги получили более 700 человек — все, кто на данный момент подал заявления», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Ситуацию задолженностью на предприятии глава региона и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили в ходе двусторонней встречи 6 марта в Кемерове. Шахта «Алексиевская» находится в процедуре банкротства с 2017 года. Долг по зарплате сотрудникам составлял более 200 млн рублей. Правительство РФ выделило необходимую сумму для его оперативного погашения. Правительство Кузбасса также провело работу по поддержке шахтеров. Так, региональное министерство труда и занятости помогло тем, кто потерял работу, пройти переобучение или трудоустроиться на другие предприятия.

Для оформления выплаты бывшие работники шахты должны обратиться в Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого и предоставить всего два документа — паспорт и распечатанные банковские реквизиты, по которым можно перевести средства. Работники, которые до сих пор трудятся на предприятии, либо были уволены после 1 марта 2021 года, могут подать заявление на получение выплат через отдел кадров шахты. По поручению губернатора Сергея Цивилева задолженность будет погашена до 21 апреля.

Дополнительную информацию можно получить в Центре занятости населения Ленинска-Кузнецкого по тел. 8(38456) 3-63-46, 3-31-67.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.