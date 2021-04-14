Новые школьные автобусы вышли на маршруты в отдаленных районах Кузбасса

В 27 муниципалитетах региона старые школьные автобусы заменили на новый транспорт. Благодаря 70 современным автобусам более 1,6 тыс. ребят теперь с комфортом добираются до мест учебы.









«В первую очередь новый транспорт мы направляем в районы, в том числе — в отдаленные населенные пункты. Так, по три автобуса поступили в Тисульский, Тяжинский муниципальные округа и Мариинский район, два — в Чебулинский муниципальный округ. Обеспечиваем транспортом и образовательные организации, участвующие в региональной программе модернизации «Моя новая школа». Девять новых автобусов будут возить учеников отремонтированных учебных заведений», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По районам распределены 64 автобуса марки ПАЗ, каждый из которых может перевозить по 24 пассажира, а также шесть автобусов марки ГАЗ, рассчитанных на 12-24 места в зависимости от модификации.

К примеру, в Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ поступили четыре школьных автобуса. Они будут перевозить 800 детей, обучающихся в Ленинуглевской, Чусовитинской, Шабановской общеобразовательных школах. Поступление позволило заменить технику со сроком эксплуатации более 10 лет. В Мариинский район поступили три школьных автобуса — газель и два ПАЗа. Они будут доставлять на уроки детей из в том числе таких труднодоступных сел и поселков, как Святогорка, Федоровка, Петровка, Константиновка и Чистопольский.

Транспорт отвечает требованиям безопасности. Так, все пассажирские места оснащены ремнями безопасности и дополнительными подножками, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования об остановке. В автобусах предусмотрено автоматическое ограничение скорости — не более 60 км в час. Имеется встроенный контроль за соблюдением маршрута движения и ведется учет времени непрерывной работы водителя за рулем. Также автобусы оборудованы проблесковыми маячками и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая позволит родителям отслеживать передвижение детей в системе «Электронная школа 2.0». Транспорт окрашен в яркий желтый цвет и имеет светоотражающие опознавательные знаки, которые хорошо заметны на дорогах в любое время суток.

Общая стоимость партии автобусов составила 141 млн рублей, они поставлены по распоряжению правительства РФ и закуплены на средства федерального бюджета. Транспорт был доставлен в область ранее, но перед выходом на маршруты требовалось оформление документов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.