К 300-летию Кузбасса в Мариинском районе построили 5 многоквартирных жилых домов

По поручению губернатора Сергея Цивилева в муниципалитетах продолжаются встречи с жителями, посвященные подготовке к 300-летию Кузбасса и планам на юбилейный год. В Мариинском районе с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности встретился глава Александр Кривцов.

















Александр Кривцов рассказал, что за 900 дней подготовки к юбилею Кузбасса в районе введено в эксплуатацию 30 тыс. кв. м. нового жилья, построено пять многоквартирных жилых домов. Новоселами стали 197 семей. До конца года будет построено еще три социальных многоквартирных дома, квартиры в которых получат участники программы переселения из аварийного жилья, дети-сирот и иные льготные категории граждан.

15 августа 2020 года, в день 300-летия Мариинска, открылась объездная дорога, которая избавила город от 20 тыс. транзитных автомобилей, ранее за день проезжавших по главным улицам. Ведутся работы по капремонту путепровода через Транссиб на территории Мариинска, завершение запланировано на июль 2021 года. Осенью закончится обновление магистрали около села Суслово: будет ликвидирован опасный поворот и построен новый путепровод через Транссиб.

За три года в муниципалитете проложено 12 км новых водопроводных сетей, подключено 560 частных домов, в которых проживают 1,5 тыс. человек. Также проложено 5 км новых тепловых сетей. В селе Суслово обустроена новая скважина и установлена станция очистки воды.

За время подготовки к юбилею на 78% обновлен автобусный парк муниципалитета. На городские и междугородные маршруты вышли 28 новых автобусов. До конца 2021 года поступит еще пять новых единиц техники.

За три года в районе благоустроено 16 дворовых и 26 общественных пространств. По программе «100 детских игровых площадок» установлено девять детских комплексов. Капитально отремонтированы мемориальные комплексы «Холм славы», «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», установлены спортивные и игровые площадки, в сельских поселениях благоустроены места захоронения. В 2021 году будут приведены в порядок еще девять общественных территорий и семь дворов.

По программе губернатора Сергея Цивилева «Моя новая школа» в 2020 году после капремонта и переоснащения открылась школа №6. Заработал образовательный центр «Точка роста» в Сусловской школе. В нем дети занимаются робототехникой и проектной деятельностью. В августе 2021 года «Точки роста» откроются в школе №12, Калининской и 2-Пристанской школах. На территории четырех школ установлены многофункциональные спортивные комплексы, площадки воркаута и ГТО. В 2020 году в городском парке заработала многофункциональная спортивная площадка с первым в Мариинске искусственным газоном и трибунами. Отремонтирован спортивный зал в политехническом техникуме. В сентябре 2019 года открыт плавательный бассейн «Пищевик».

На станции «Антибесская» открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. В третьем квартале 2021 года новый ФАП откроется в селе Благовещенка. За три года в район поступили новый маммограф, флюорограф, томограф, три автомобиля скорой медицинской помощи, новый автомобиль для амбулаторной службы и два передвижных ФАПа.

За последние три года в Мариинском районе в оборот было введено 6 тыс. га пашни. В 2021-м планируется ввести в оборот еще 5,2 тыс. га. Построено два зерносушильных комплекса, зернохранилище. 50 сельхозпроизводителей получили поддержку из областного бюджета на приобретение элитных семян, введение в оборот сельхозземель, развитие мясного скотоводства.

В 2020 году музей-заповедник «Мариинск исторический» включен в реестр туроператоров России. На территории действуют восемь туристических маршрутов. 1 августа 2021 года состоится фестиваль «День сибирского купечества». Все желающие смогут ознакомиться с историей жизни купеческого уездного города и погрузиться в атмосферу ярмарки. В программе фестиваля — гастрономический конкурс «Сибирская купеческая кухня», конкурс на лучшее дизайнерское оформление уличного пространства, мастер-классы и многое другое.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.