Накануне Томь вскрылась почти на всём протяжении. Закованными остаются только два участка – у верховья реки в Междуреченске и недалеко от села Поломошное. Тем временем кемеровчане на протяжении дня наблюдали за зрелищным движением льдин. К ним присоединилась и Анастасия Подоляко.

За природными изменениями Владимир уже несколько лет наблюдает через объектив. Днём ранее проезжал по Кузбасскому мосту и заметил, что на Томи уже есть вскрытые участки. Поэтому и решил выйти на фотоохоту.

В этом году ожидался ранний ледоход: вскрытие «панциря» по прогнозам могло произойти в начале апреля. Однако случилось это по обычному природному графику.

Под кемеровскими мостами люди собираются, как в кинотеатрах. Действительно, зрелище завораживает. В таком виде река будет примерно сутки. Потом на протяжении недели можно будет видеть остатки.

Ледоход – предвестник главной весенней проблемы – паводка. Десятки прибрежных населённых пунктов в зоне риска: из-за большого количества осадков и резкого потепления ожидается подъём воды до 7 метров. Была проведена большая подготовительная работа, сейчас спасатели наблюдают за ситуацией в режиме реального времени и держат руку на пульсе. В случае необходимости, эвакуировать население будут 13 тысяч специалистов.

Автор: Анастасия Подоляко