В кемеровских дошкольных образовательных учреждениях проходят чемпионаты ранней профессиональной профориентации. Малыши соревнуются сразу в нескольких компетенциях. За очередными соревнованиями наблюдала Арина Мерлова.

Мероприятие серьёзное. Дресс-код – соответствующий. К белым рубашкам и галстукам сегодня добавились фартуки.

«Профидетки» простыми словами – Worldskills для малышей. Здесь всё по-взрослому. Участники, готовые показать свои умения, профессиональное жюри, эксперты и несколько компетенций, среди которых и «Ресторанный сервис».

Первые профессиональные пробы дошколят. Они не играли в официантов, а именно показывали свои навыки. Почувствовали себя взрослыми.

Считается, что окончательно сориентироваться, на кого пойти учиться и кем быть, дети могут к 15 годам. И чтобы к этому времени не запутаться, им нужно попробовать себя сразу в нескольких профессиях. Сегодня они официанты, а в ближайшее время дошколята попробуют себя в роли парикмахеров и поваров.

Автор: Арина Мерлова