В музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Блеск стали. Художественное оружие XVIII-XIX вв.».

Оружие, которое некогда служило средством защиты и обороны, превратилось в предмет искусства. До конца июля у кемеровчан и гостей столицы Кузбасса будет возможность познакомиться с экспонатами из различных уголков мира.

Большинство предметов, представленных на экспозиции, скрупулезно собирали, хранили и передавали из поколения в поколение представители русского дворянства. Например, Воронцовы, Дашковы.

Михаил Илларионович Воронцов – канцлер Российской Империи при Елизавете Петровне. Фамильное поместье этой семьи располагалось во Владимирских землях, и часть предметов, представленных на этой выставке, в том числе и из этого именитого дома.

Среди экспонатов – образцы боевого, охотничьего, парадного оружия, произведённого в Англии, Германии, Испании, Франции, России. Особую группу составляют трофеи, созданные мастерами Персии, Турции и Кавказа. У каждого – своя история, о который мы можем только догадываться.

Создать общее впечатление и сделать выводы об отличительных чертах оружия из различных уголков мира кузбассовцы и гости областной столицы смогут до 24 июля. Выставка открыта с 10:00 до 19:00 каждый день, кроме понедельника.

Автор: Кристина Орехова