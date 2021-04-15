В регионе зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих агропромышленную продукцию. Кузбасские товары закупают более чем 40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Китай и Монголия.

«С начала юбилейного года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если за январь-март 2020 года мы отправили на экспорт 1 тыс. тонн рапса, то за три месяца 2021-го – уже 4,6 тыс. тонн. В прошлом году рапсом у нас было занято 70 тысяч гектаров сельхозземель. В этом году планируем увеличить площадь почти на 10 тысяч гектаров. Стимулом для развития этого направления в сельском хозяйстве региона стала субсидия на производство масличных культур, которая выдается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году на эти цели из федерального и областного бюджетов планируем выделить до 60 миллионов рублей», – сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В Минсельхозе региона отметили, что погодные условия и показатели почвы в Кузбассе наиболее благоприятны для возделывания рапса. Культура высокорентабельная, цена на товарные маслосемена стабильно высокая. За рубежом рапс используется для производства масла, биотоплива, корма для сельскохозяйственных животных.

Прирост наблюдается и по экспорту овса – объем вывезенного зерна вырос на 5% по сравнению с прошлым годом (927 тонн с начала 2021 года и 882 тонны за аналогичный период прошлого года). Овес также приспособлен к высеванию в сибирском климате, его используют в пищу в качестве крупы, применяют в хлебопекарной промышленности, а благодаря высокому содержанию белка он входит в рацион сельскохозяйственных животных.

Кузбасское мороженое не теряет популярности у зарубежных потребителей: объем экспорта вырос на четверть в сравнении с прошлым годом (175,8 тонн с начала 2021 года против 140 тонн за январь-март 2020 года). В основном холодные кузбасские десерты экспортируются в Монголию и Китай.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-март 2021 года из Кузбасса на экспорт отправлена продукция агропромышленного комплекса на сумму 58,8 млн долларов. С 2019 года в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» были экспортированы товары на сумму почти 650 млн долларов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.