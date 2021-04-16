С 17 по 30 апреля в Кузбассе соберутся представители регионов страны. Участники будут бороться за право защищать честь своего региона в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится июле 2021 года в Уфе.

В отборочных соревнованиях в Кузбассе примут участие более 250 конкурсантов и более 200 экспертов из 66 регионов России, а также сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Молодые люди будут показывать мастерство в девяти компетенциях. В каждой из них представлены и участники из Кузбасса. Всего область на этом этапе представляют 124 конкурсанта в 92 компетенциях, 11 из них будут проходить отбор в родном регионе.

В Кемерове на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства будут проходить соревнования по геопространственным технологиям и по кирпичной кладке. В Кузбасском медицинском колледже – по лабораторному медицинскому анализу, в Кузбасском педагогическом колледже – по охране труда. На базе Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания будут демонстрировать умения в малярных и декоративных работах, в Кузнецком индустриальном техникуме – в промышленной механике и монтаже.

По итогам отборочных соревнований определится состав конкурсантов финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Его победители смогут войти в сборную WorldSkills Russia, которая будет участвовать в международных чемпионатах по профессиональному мастерству.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет 21-25 июля в Уфе. Его участниками станут 1,8 тыс. конкурсантов, которые продемонстрируют профессиональное мастерство в 105 компетенциях. Выступления будут оценивать две тысячи экспертов. К чемпионату присоединятся представители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Напомним, в 2020 году Кузбасс принял финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его участниками стали около 3 тыс. конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран. III Национальный чемпионат «Навыки мудрых» (соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц в возрасте 50-ти лет и старше) проходил в Новосибирске в очно-дистанционном режиме на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. В нем приняли участие жители 64 регионов России. Сборная Кузбасса впервые стала серебряным призером в общекомандном зачете как среди молодежи, так и среди участников старше 50 лет. Представители региона завоевали 46 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых), а также получили 56 медальонов «За профессионализм».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.