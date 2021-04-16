В областной столице состоялся закрытый показ художественного фильма «Право выбора» московского режиссёра Елены Пискарёвой. Он рассказывает про неудобную для общества тему абортов и поднимает проблему защиты жизни ребенка до его рождения. Картину снимали на народные деньги по многочисленным просьбам женщин и медиков.

Несколько сторон очень неоднозначного процесса, который легализован в России уже 100 лет. Автор фильма – мама четверых детей. В своё время несколько раз лежала в больнице, чтобы сохранить жизнь малыша. Поражена, насколько упрощён этот «конвейер», где решается судьба пускай маленького, но уже человека, у которого просто нет права на голос.

Фильм «Право выбора» озвучивает и другие моменты, о которых говорить не принято. Постабортный синдром, который бывает не только у тех женщин, которые решились на этот шаг, но и у врачей, которые, поступая когда-то в медицинские вузы, не предполагали, что им придётся делать такие морально сложные процедуры.

Одна из дискуссий, которую вызвал фильм «Право выбора», – с какого возраста разрешить просмотр. Автор фильма предложила пока решить это каждому зрителю.

Пока фильм доступен только к закрытому показу. Его посмотрели и обсудили участники Первого всекузбасского форума отцов. Во время беседы обратили внимание: ответственность за жизнь и здоровье ребёнка должны нести оба родителя.

Автор: Кристина Орехова