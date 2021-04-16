На протяжении двух дней члены регионального Совета отцов, активисты школьных и муниципальных родительских комитетов, отцы-педагоги обсуждали актуальные вопросы отцовства и сохранения мужского здоровья. Пленарное заседание по основным темам прошло под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Кузбасс – регион сильных духом героических мужчин – шахтеров, металлургов, строителей, ученых. Участники форума воспитаны на прекрасных примерах дедов и отцов, которые прошли войну, поднимали регион, честно трудились. Теперь наша задача – стать примером, которому захотят подражать наши дети. Все, что мы делаем при подготовке к 300-летию Кузбасса, мы делаем для следующих поколений», – сказал в своем приветственном слове к участникам форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С докладами на форуме выступили эксперты из Москвы. Координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!», демограф Сергей Чесноков поднял вопрос о роли мужчины в принятии решения о рождении и сохранении ребенка. Отец девятерых детей, лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин провел дискуссию по теме «Отцовство как основа государства».

Также состоялся круглый стол на тему «Воспитание отцовства как ответ на угрозу демографической безопасности» и заседание регионального Совета отцов, посвященное основным задачам и планированию работы на 2021 год. Для школьников в рамках форума состоялась интерактивная игра «Настоящий ОТЕЦ – это звучит сильно!».

Кроме того, 15 апреля на форуме состоялся просмотр фильма московского режиссера Елены Пискаревой «Право выбора». Кино посвящено проблеме кризисной беременности и ответственности отца за нерожденную жизнь.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.