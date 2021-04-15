В понедельник, 26 апреля, стартует всекузбасское голосование за общественные пространства, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Как федеральная программа реализуется в Кузбассе и как идёт подготовка к выбору — обсудили на базе регионального парламента депутаты и представители общественности.

Нацпроект «Жильё и городская среда» реализуется в Кузбассе с 2017 года. За это время на сумму свыше 4 млрд рублей было отремонтировано 230 общественных пространств и 1398 дворов. В этом году выбор мест, где необходим ремонт, выходит на новый уровень. Процесс переходит в онлайн-формат, в котором могут принять участие все граждане старше 14 лет. Подготовку к нему и обсуждали представители общественности и депутаты на форуме «Формирование комфортной городской среды», проходившем в гибридном формате.

Всего на голосование выставлено 105 объектов в 19-ти муниципальных образованиях. Часть территорий не представлена, так как для онлайн-формата необходимо, чтобы население территории превышало 20 тысяч человек. Сделать свой выбор можно будет одним из трех способов. На порталах проекта http://za.gorodsreda.ru/ и Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, а также воспользовавшись помощью волонтеров.

Всего в Кузбассе на сегодняшний день готовы работать 659 волонтёров. Определены места работы – в торговых центрах, в многофункциональных центрах и других общественных местах.

Всекузбасское голосование продлится с 26 апреля до 30 мая 2021 года. В этот период каждый житель Кузбасса сможет отдать свой голос за один из представленных общественных объектов. Согласно рейтингу, победителями объявят 45 пространств, которые облагородят за счет федерального бюджета уже в следующем году.

Автор: Сергей Ищенко