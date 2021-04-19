В Кузбассе завершается выплата долгов по зарплате работникам «Алексиевской». Средства уже получили почти 800 человек, или 96,1% бывших и действующих сотрудников шахты. Об этом сообщили в ходе аппаратного совещания в администрации правительства Кузбасса.

«Чтобы ускорить получение положенных людям средств, Центр занятости населения Ленинска-Кузнецкого перевели в усиленный режим работы. Его сотрудники выходили на связь со всеми бывшими работниками «Алексиевской» и назначали удобное для них время посещения. Действующие сотрудники шахты оформляли документы на самом предприятии. Для упрощения процедуры требовался минимальный пакет документов — паспорт и расчетный счет. В результате оперативной работы выплаты получили почти 100% человек. Оставшиеся пока оформляют документы или находятся за пределами региона, поэтому с ними работают в индивидуальном порядке», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Ситуацию с задолженностью на предприятии глава региона и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили в ходе двусторонней встречи 6 марта в Кемерове. Правительство РФ выделило более 200 млн рублей для оперативного погашения задолженности по заработной плате. Правительство Кузбасса также провело работу по поддержке шахтеров, им была оказана помощь в трудоустройстве.

Как отметил заместитель председателя правительства Сергей Ващенко, прием заявлений был разделен на два потока. Действующие сотрудники (а также те, кто был уволен после 1 марта 2021 года) оформляли документы на территории шахты. Прием документов бывших работников был организован на базе Центра занятости населения Ленинска-Кузнецкого на пр. Текстильщиков, 12 и ул. Пушкина,14.

При организации выплат были применены технологии бережливого производства, что позволило сократить временные затраты и снизить вероятность внесения ошибочных данных. Процесс заполнения форм для заявлений был автоматизирован, в итоге людям достаточно было поставить только подпись и дату. Чтобы не допустить скопления людей в месте приема документов, поток клиентов разделили по временным интервалам. Кроме того, была открыта горячая линия, подготовлены ответы на часто задаваемые вопросы, создан внутренний чат для оперативного решения нестандартных ситуаций.

Дополнительную информацию можно получить в Центре занятости населения Ленинска-Кузнецкого по тел. 8(38456) 3-63-46, 3-31-67.

Напомним, в ноябре 2017 года Шахта «Алексиевская» была признана банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.