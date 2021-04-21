В трансфузиологическое отделение Новокузнецкой городской клинической больницы №1 поступил автоматический иммуногематологический анализатор. Стоимость аппарата – 4,5 млн рублей, с его помощью врачи будут делать различные исследования крови.

«Подобный иммуногематологический анализатор – второй в Кузбассе. Аналогичный есть только в Кемерове. Теперь и в южной агломерации будут бесплатно делать жизненно важные исследования крови на самом современном уровне. И если прежде специалисты могли вручную обработать только около 2000 анализов в месяц, то теперь эта скорость увеличится более чем в 10 раз. Аппарат позволяет делать более 700 в сутки, или более 21 тысячи исследований за месяц», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

С помощью иммуногематологического анализатора с большой точностью проводятся исследования, необходимые для переливания крови. Также аппарат может исследовать образцы на антиэритроцитарные антитела.

«Новый анализатор удобен в работе и прост в управлении. Оборудование позволит исключить из процесса человеческий фактор и сопутствующие ошибки. Анализатор дает высокоточные результаты, что для нас это очень важно», – пояснила врач клинической лабораторной диагностики трансфузиологического отделения НГКБ № 1 Валентина Сафина.

Иммуногематологический анализатор может работать в круглосуточном режиме. Обработка данных и расчет результатов происходят автоматически. Готовые тесты загружаются на компьютер, с рабочего места врач может в любое время посмотреть их и скачать. Также есть возможность дозагрузки образцов на любом этапе работы и функция приоритетного исследования срочных образцов крови.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.