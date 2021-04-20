В Кузбассе продолжается кампания по вакцинации против распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививку поставили более 158 тысяч человек. Один из них – Сергей Ищенко. Он и расскажет, как это сделать и зачем.

Вакцинироваться или нет? Ответ на этот вопрос каждый для себя ищет сам. Сосредоточимся на другом. Вообще, привиться – это сложно? И как много времени займет данная процедура?

На самом деле прививка от новой коронавирусной инфекции доступна в большинстве больниц и поликлиник региона, а также в передвижных пунктах вакцинации. Их адреса указаны на официальном сайте Министерства здравоохранения Кузбасса. https://kuzdrav.ru/

На процедуру можно записаться через порталы vrach42.ru и Госуслуги, где вам предоставят возможность выбрать время и место её проведения, а также по единому номеру телефона 122.

Мы выбрали вариант без предварительной записи в одном из Кемеровских ТРЦ. Здесь требуется предоставить паспорт, СНИЛС и страховое. Первая остановка – место работы волонтёра, задача которого взять у вас всю контактную информацию, а также помочь заполнить анкету.

Далее – приём врача. Специалист вас осмотрит, измерит температуру и давление, даст рекомендации, как вести себя в послевакционный период, опросит о состоянии здоровья.

На сегодняшний день, сообщает региональный Минздрав, вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили себе 158 420 человек, из них более 71 тысячи – жители старше 60 лет.

Ровно через три недели нужно будет прибыть за вторым компонентом. Панацея ли это? Разумеется – нет! Однако, учитывая новости о том, в Якутии ужесточили ограничительные меры, о том, что ВОЗ продлил чрезвычайное положение в связи с пандемией на 3 месяца — это защита, которая позволяет чувствовать себя более комфортно. Всем тем, кто поставил прививку.

Автор: Сергей Ищенко