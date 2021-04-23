Сергей Цивилев наградил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Накануне Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф в администрации правительства Кузбасса прошла торжественная встреча губернатора Сергея Цивилева с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранами подразделения особого риска и участниками испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

















«Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС первыми испытали на себе всю мощь разбушевавшегося мирного атома. Сегодня российская система атомной энергетики – одна из лучших и безопасных в мире, но 35 лет назад только мужество и силы тысяч людей, пожертвовавших собственным здоровьем и жизнями, помогли предотвратить глобальную катастрофу. Это был подвиг ради всего человечества. Кузбассовцы тоже были на передовой этой борьбы. Их пример должен воспитывать в подрастающем поколении мужество и любовь к Родине», – подчеркнул Сергей Цивилев.

На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС из Кузбасса было призвано более трех тысяч гражданских лиц – водителей, строителей, инженеров, врачей и специалистов других профессий. К настоящему моменту в живых осталось около 900 человек, из них более 20 имеют инвалидность.

«35 лет прошло с того момента, и с каждым днем я все больше думаю: главное, чтобы такое никогда не повторилось! Очень страшно было терять ребят. На войне врага видишь, а тут враг невидимый, и он кругом. Но мы сделали все возможное, потому что мы были воспитаны так: сначала думай о родине, а потом – о себе», – рассказал ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, заместитель председателя областной общественной организации Союз «Чернобыль» Расулжан Сабиржанов.

Кузбассовец Николай Кожемяко был призван как лейтенант запаса, изучавший на военной кафедре химзащиту. В Чернобыле он служил командиром взвода химической и радиационной разведки. Обрабатывали 3-й блок станции с высоты 54 м и выше, почву вокруг и населенные пункты. Николай Кожемяко лично выполнил 19 выходов на 3-й энергоблок. За мужество и героизм, проявленные во время ликвидации аварии, он был награжден Орденом Мужества.

«Во время обучения военной специальности я узнал, что представляют собой последствия ядерного взрыва, понимал всю серьезность ситуации в Чернобыле, но не поехать не мог. Пострадали районы России, Украины, Белоруссии, части Европы. До сих под помню тишину. Животных нет, птицы не поют, людей эвакуировали», – делится воспоминаниями ликвидатор аварии на ЧАЭС, директор Мариинского политехнического колледжа Николай Кожемяко.

За беспримерный подвиг, активную жизненную позицию и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Почетными грамотами правительства Кузбасса награждены девять участников торжественной встречи. Еще 20 ликвидаторов отмечены целевой премией правительства Кузбасса. Областными медалями «За веру и добро» награждены восемь приглашенных, «За достойное воспитание детей» и «За честь и мужество» – по одному приглашенному, «За служение Кузбассу» – пять человек.

За активную общественную деятельность по защите прав, интересов, социальных гарантий жителей Кузбасса-участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, большой личный вклад в дело патриотического воспитания граждан Благодарность губернатора Кузбасса объявлена председателю правления областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Виктору Бородкину и его заместителю Расулжану Сабиржанову.

Для справки. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуировано все население – более 115 тысяч человек. Работы по тушению 4-го аварийного энергоблока, возведению над ним защитного саркофага и зачистка пораженной территории велись почти пять лет. Всего на ликвидации аварии было задействовано более 600 тысяч человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.