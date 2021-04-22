Уже в следующий понедельник стартует голосование за объекты, которые отремонтируют в 2022 году. Жители 19-ти территорий региона могут сами выбрать, какие парки, скверы или бульвары приведут в порядок. О нескольких местах, которые уже стали претендентами на преображение, расскажет Анастасия Подоляко.

Сквер около кедровской школы №52. В следующем году он может преобразиться. И жители района уже представляют, как изменится это место.

Бульвар Патриотов в Южном районе – это ещё одно пространство, которое могут отремонтировать уже в 2022 году. Если, конечно, оно победит в голосовании. Кстати, всего по городу Кемерово таких претендентов на преображение 11, а по всему Кузбассу – более 100.

В каких именно скверах и парках начнутся работы, решать вам. С 26 апреля по 30 мая оставьте свой голос на сайте проекта (42.gorodsreda.ru) и сделайте свой город лучше.

Автор: Анастасия Подоляко