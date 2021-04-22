Последняя, как многие думали, игра финала Кубка Петрова закончилась с неожиданным счётом. Финал плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ продолжается. «Металлург» и «Югра» возвращаются в Ханты-Мансийск, чтобы продолжить серию матчей.

Поддержать команды на решающем матче прибыли как кузбасские болельщики, так и из Ханты-Мансийска. Накал игры фанатов не разочаровал. Счет открыл, по традиции, «Металлург», реализовав большинство. Спустя две с половиной минуты «Югра» нагнала оппонентов. Стартовый отрезок встречи закончился равным счётом на табло. Второй период вновь оказался самым результативным, за первую его половину «сталевары» трижды поразили ворота ханты-мансийцев. Гости смогли ответить на 34-ой минуте, немного сократив разрыв.

До последнего перерыва «сталевары» забивают ещё одну шайбу гостям, реализуя большинство. Третий период также остался за «Металлургом». Кузбассовцы забивают одну шайбу в равенстве, одну – после удаления у «Югры». Счёт после финальной сирены – 7:2.

Счёт в серии – 3:1, что стало неожиданностью для многих. В соцсетях еще до начала матча предрекали проигрыш «Металлурга», предполагая, что у клуба просто нет денег на еще одну поездку в Ханты-Мансийск. Впрочем, было и мнение, что «Югра» проиграет специально, чтобы получить Кубок Петрова дома.

Следующий матч финальной серии до четырёх побед Кубка Петрова пройдет в Ханты-Мансийске 24 апреля.

Автор: Сергей Ищенко