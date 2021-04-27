Впервые чрезвычайный и полномочный посол королевства Таиланд посещает Кузбасс. Сасиват Вонгсинсават прибыл на открытие чемпионата России по муай-тай, он назвал Кузбасс колыбелью тайского бокса России и поблагодарил руководство региона за уважение и развитие традиционного вида спорта его страны на столь высоком уровне.

«В моей стране муай-тай — это не только бой и сражение, но и особая философия. Отрадно, что это вид спорта становится все более популярным в России. Здесь, в Кузбассе, воспитывают настоящих чемпионов, я готов оказать содействие в продвижении муай-тая и других видов спорта», — подчеркнул посол во время деловой встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Он также предложил отправлять юных спортсменов из Кузбасса на сборы в Таиланд. Кузбасская делегация вышла с предложением совместными усилиями проработать с оргкомитетом международных игр «Дети Азии» вопрос о включении тайского бокса в программу этих соревнований.

«В феврале 2023 года в Кузбассе продет зимний этап международных соревнований «Дети Азии». Мы сотрудничаем со всеми странами, от которых будут участвовать дети. Познакомившись на соревнованиях, они всю жизнь будут идти со сверстниками рука об руку. Поэтому «Дети Азии» для нас очень важное мероприятие. Мы вместе должны постараться, чтобы тайский бокс вошел в программу летних игр. А в рамках зимних игр можно устроить показательные выступления для популяризации этого спорта», — предложил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса пригласил юных спортсменов Таиланда на зимние сборы в Шерегеш, где они смогут ознакомиться с зимними видами спорта: горными лыжами, сноубордом, коньками, прыжками с трамплина. Также глава региона отметил, что в Кузбассе активно развивается спортивная инфраструктура и предложил тайским ребятам посетить кузбасские спортивные объекты для подготовки к разным видам спорта.

На деловой встрече стороны выразили готовность сотрудничать в вопросах двустороннего туризма.

«До пандемии около миллиона российских туристов посещали Таиланд, сейчас цифры упали значительно. Мы заинтересованы, чтобы после улучшения ситуации с коронавирусом, не только российские туристы вернулись в Тай, но и тайцы могли приезжать в Россию. Тайские туристы знают в основном Москву и Петербург, но есть много других красивых мест. Поэтому нам надо наладить взаимодействие в сфере туризма», — отметил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават.

Кроме того, обсуждались вопросы разносторонней торговли и поставок Кузбассом угля на рынок Таиланда. Для производства цемента Сиаму нужен высококачественный и низкозольный, как раз такой, как добывают в Кузбассе. Сергей Цивилев сообщил, что сейчас на экспорт в Юго-Восточную Азию регион отправляет 53 млн т, с развитием Восточного полигона железных дорог, Кузбасс сможет ежегодно на 5 млн т увеличивать объемы отгрузки на юго-восточный рынок.

Сасиват Вонгсинсават поблагодарил губернатора Сергея Цивилева за конструктивный диалог, отметил, что намечены важнейшие направления сотрудничества Кузбасса и Таиланда. Также он поздравил с 300-летием региона всех жителей и пожелал здоровья, благополучия и процветания.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.