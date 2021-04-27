Жители региона получили ответы на вопросы, которые не успели прозвучать во время прямого телеэфира с заместителем председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексеем Харитоновым. Зрители поинтересовались, как именно развивается сельское хозяйство в регионе, если больше не работают известные в Советском Союзе флагманы отрасли – колхозы и совхозы.

В Минсельхозе Кузбасса пояснили, что в юбилейном году в развитие АПК планируется вложить 835,3 млн рублей из разных источников. В регионе работают около 100 крупных сельскохозяйственных организаций, более тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и около 400 предприятий перерабатывающей промышленности. Растут объемы производства сельскохозяйственной продукции – по сравнению с 2017 годом рост составил более 4%, достигнув в 2020 году 52,8 млрд рублей за год.

«Рост происходит благодаря финансовым вложениям – за последние 3 года в развитие сельского хозяйства Кузбасса было направлено 45,6 млрд рублей из всех источников, в том числе из областного бюджета – более 1,7 млрд. Это программы господдержки (субсидии, гранты для сельхозтоваропроизводителей), а также вложения в реализацию инвестиционных проектов», – отметили в региональном Минсельхозе.

Так, господдержка включает программы по возмещению затрат селян при проведении сезонных полевых работ, субсидированию расходов на приобретение скота, на производство молока. Действует программа льготного кредитования и лизинга на приобретение техники и оборудования. Выплачиваются субсидии на поддержку племенного животноводства, производства технических культур и т. д. Кроме того, за три года в Кузбассе реализовано более 20 инвестиционных проектов. Реконструировано 7 молочных комплексов, построено 4 новых молочных фермы. Производится более 300 тыс. тонн молока ежегодно.

Еще один вопрос касался научной обеспеченности АПК. «Ученые Кузбасса занимаются разными направлениями в сфере агропромышленного комплекса. Например, чтобы обеспечить аграриев оригинальными и элитными семенами, работает Кемеровский НИИ сельского хозяйства. С 1986 года ученые создали 46 сортов зерновых и зернобобовых культур, отдельно они занимаются картофелеводством. Ученые Кузбасской сельскохозяйственной академии также проводят множество научных разработок. Особое внимание уделяется органическому земледелию, сити-фермерству, технологиям, которые позволяют получить чистые безопасные продукты с минимальным использованием не только химикатов и удобрений, но и в целом материалов», – пояснил в ответе Алексей Харитонов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.