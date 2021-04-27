Сергей Цивилев: «Участие в торжественных маршах в Кемерове и Новокузнецке будут принимать боевые знамена легендарных дивизий»

Как рассказал глава региона, в Кузбассе планируется заложить новые традиции празднования Дня Победы. В отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея поступили боевые знамена 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий. Это те дивизии, которые формировались в Кузбассе и прославили себя героическими подвигами на фронтах Великой Отечественной войны.







«Мы обращались к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой передать боевые знамена двух этих дивизий на вечное хранение, он поддержал мое обращение, и вчера вечером знамена прибыли в краеведческий музей. Они обязательно примут участие в парадах Победы. 376-я дивизия формировалась в Кемерове, ее знамя понесет знаменная группа в Кемерове. А 272-я дивизия формировалась в Новокузнецке, ее знамя пронесут по улицам столицы южной агломерации. Все лето боевые знамена будут экспонироваться в музее, осенью планируется отправить их на реставрацию, а также изготовить копии», – рассказал Сергей Цивилев.

Также в Кузбассе стартовали акции, посвященные Дню Победы – «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Чистый обелиск» и «Ветеран живет рядом».

«Эти акции – дань уважения и памяти великим воинам, которые защитили страну в самый тяжелый период испытаний. Мы всегда будем передавать память о них нашим детям и внукам, чтобы никогда их подвиг не был забыт. Также это способ уделить внимание, оказать реальную помощь и поддержку ветеранам, фронтовикам, которые живут рядом с нами, и самим воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с настоящими героями», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проходит в стране 16-й раз. До 9 мая волонтеры будут раздавать горожанам ленты и объяснять правила ношения этого символа. Их можно будет встретить в популярных местах прогулок, например, в Кемерове – в парке Победы имени маршала Жукова, на площади Советов, у Драматического и Музыкального театров и на Аллее Героев.

Благотворительный фонд «Память поколений» запускает акцию «Красная гвоздика». Ее цель – объединить жителей страны в деле помощи ветеранам боевых действий. С 27 апреля по 22 июня в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции можно приобрести значок «Красная гвоздика». Все полученные средства направят на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий.

В рамках акции «Ветеран живет рядом» в канун праздника Дня Победы юнармейцы, школьники, волонтеры округа посещают на дому участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, оказывают помощь в уборке дворов. В ходе общения с ветеранами школьники узнают интересные факты о событиях тех времен, материалы по итогам встреч ребята передают в школьные музеи.

Участники акции «Чистый обелиск» ко Дню Победы активно приводят в порядок памятники, памятные знаки, братские могилы и захоронения.

Кроме того, кузбассовцы могут зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». В 2020 году впервые акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Каждый пятый житель Кузбасса принял в ней участие – более 470 тысяч кузбассовцев зарегистрировали портреты своих родных-фронтовиков только на официальном сайте движения.

«Участие в акции «Бессмертный полк онлайн» помогает семьям сохранить память о героических предках, родственниках, это дань уважения к людям, которые отдали за нас свою жизнь», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Заявки можно подать на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». При регистрации нужно указать регион — в каждом будет свой строй «Бессмертного полка онлайн». Трансляция стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.