Центр «Мой бизнес. Кузбасс» отпраздновал первый день рождения. Весь год с момента открытия здесь поддерживали начинающих и действующих предпринимателей, учили разрабатывать идеи. И главное – не бояться делать шаг вперед. Анна Егорова пообщалась с именинниками.

Апрель 2020-го для кого-то определенно стал вызовом, а для кого-то, наоборот, возможностью и даже подъемом.

Центру «Мой бизнес. Кузбасс» исполнился год. Это было непростое время для всех отраслей, но здесь этот год использовали максимально эффективно.

18 000 телефонных и онлайн-консультаций. Около 3000 человек прошли обучение по программам, организованным центром «Мой бизнес». 100 кузбассовцев получили адресную поддержку по продвижению своей продукции на рынок. 40 женщин, воспитывающие несовершеннолетних детей, прошли обучение по программе «Мама — предприниматель». Всё это – лишь малая часть результатов. За сухой статистикой стоит главное – работа людей.

Праздник – в лучших именинных традициях. В зале – лучшие друзья, партнеры, коллеги и, само собой, предприниматели – те, для кого этот центр и был создан год назад.

В 2020 году сегодняшний именинник стал организатором регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Здесь провели экономический конгресс «Бизнес после пандемии». Каждое мероприятие – для того, чтобы выявлять потребности бизнесменов, потенциальных и действующих. Есть идея открыть своё дело? Здесь помогут воплотить её в жизнь.

Ну и какой день рождения без старых друзей? В прошлом году совместно с центром «Мой бизнес. Кузбасс» наш телеканал снял реалити-шоу «Делай деньги». Результат – несколько открытых ИП. Участница проекта Евгения Домоевская на празднике – почетный гость. Уже в качестве руководителя вокальной студии. В подарок – песня. Про любовь, конечно!

Автор: Анна Егорова