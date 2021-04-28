В администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев встретился с главой Европейского союза дзюдо, вице-президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком и исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым, которые прибыли в регион с рабочим визитом.

На встрече достигнута договоренность о проведении в Кузбассе итогового предолимпийского тренировочного сбора команды России по дзюдо, который пройдет со 2 по 9 июля 2021 года. В областную столицу для подготовки к масштабным соревнованиям приедут дзюдоисты – члены сборной страны.

«Для нашего региона большая честь стать базой итоговой подготовки сильнейших дзюдоистов России к Олимпиаде в Токио. Для этого у нас есть все условия, в том числе спортивные комплексы мирового уровня, которые находятся в Кемерове, Новокузнецке и Белове. Кроме того, в областной столице мы завершаем строительство еще одного крупного объекта – ледового дворца «Кузбасс» на 6 тысяч зрителей. Он вместит ледовую арену, плавательный бассейн, спортивные и тренажерные залы, детско-юношеский центр хоккея с мячом, медицинские пункты, восстановительный центр, научно-производственный центр здорового питания. Рядом строится спорткомплекс «Кузбасс-Арена» еще на 6 тысяч зрителей, он сможет принять чемпионат Европы по дзюдо в 2024 году», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Сергей Соловейчик сообщил, что его впечатлило развитие спортивной инфраструктуры Кузбасса, ряд объектов делегация посетила перед встречей с губернатором. Он также отметил, что проведение в Кузбассе чемпионата Европы по дзюдо послужит не только развитию дзюдо, но и спорта в регионе в целом.

Стороны договорились уже в этом году подписать соглашение по проведению этих масштабных соревнований на территории Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.