Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в пятницу, 30 апреля, в регионе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

Жители смогут приобрести пасхи, куличи, яйцо, а также мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия по сниженным ценам.

Так, в Кемерове ярмарка пройдет с 09:30 до 14:00 на площади Советов. Помимо продовольственной продукции и саженцев здесь будут представлены работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества. Традиционно кемеровчане и гости города смогут подкрепиться кашей и горячим чаем. Волонтеры помогут пожилым людям донести сумки с покупками до остановки общественного транспорта.

Уточнить место и время проведения ярмарок можно в администрациях муниципалитетов.

Торговля будет проходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса: масочного режима для продавцов и покупателей, обработки рук антисептиками. Рекомендуется также держать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. За порядком будут следить сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.