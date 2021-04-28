В пятницу, 30 апреля, в 18:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс-1» заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов расскажет о том, как изменился регион за время подготовки к юбилею, а также о том, сколько жилых домов, социальных, спортивных и других объектов планируется построить в юбилейном году. Трансляцию также можно будет посмотреть в аккаунтах правительства Кемеровской области на YouTube-канале, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Задать вопрос Глебу Орлову можно в комментариях к трансляции в социальных сетях. На самые популярные вопросы Глеб Владимирович ответит во время эфира. На остальные обращения будет дан письменный ответ в течение недели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.