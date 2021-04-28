Концерт состоится в Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Для нас большая честь принимать в Кузбассе прославленный российский коллектив, который выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира. Среди них Метрополитен-опера, театр Ла Скала, Венский Концертхаус, амстердамский Консертгебау и многие другие. Концерт на кемеровской сцене пройдет в рамках Московского пасхального фестиваля – крупнейшего музыкального форума России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Сегодня утром музыканты уже дали концерт в Томске, а завтра отправятся в Тюмень», – отметил глава региона.

В 2021 году Московский пасхальный фестиваль пройдет в 20-й раз, он стартовал 22 апреля и продлится до 17 мая. За несколько дней оркестр Мариинского театра выступит в столице страны и еще в двух десятках российских городов, в том числе в Кузбассе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.