К нам в редакцию обратились родственники Александра Смирнова, в прошлом – жителя Ленинграда. Его семью в далёком 1941-ом настигла блокада. Тогда ему было всего 3,5 года. Отец погиб после того, как несколько дней на передовой ремонтировал танк на морозе. Мать вместе с Александром эвакуировали через год после начала войны. Они приехали к родственникам в Кузбасс, так тут и остались. Только статуса блокадника у Александра Ивановича до сих пор нет. Почему – разбиралась Кристина Орехова.

Всю жизнь этот человек живёт без статуса, положенного ему по всем законам истории. И не ради денежных выплат. В 3,5 года ему приходилось переходить улицу и стоять в очереди с карточками, чтобы получить блокадный хлеб.

На публику рассказывать подробности тяжёлого детства Александр Иванович не может и не хочет. Да и инициатива добиться справедливости – не его. А тех, кто любит и знает о прошлом, о переживаниях и ищет помощи, в том числе – обратившись в нашу редакцию. Мы отправили запрос в «Российский Красный Крест».

Как уточняет адвокат, в архивах ничего не сохранилось. Лишь ответ из «Красного Креста» был конкретен и понятен. Также уже пришёл ответ от администрации Санкт-Петербурга.

Сегодня состоялась предварительная встреча в Ленинском районном суде. Осталось уточнить всего один факт. Наша редакция уже отправила запрос. Остается надеяться, что недостающий документ успеет прийти к заседанию, которое состоится через месяц, и в этой истории будет поставлена точка. Позитивная и справедливая.

Автор: Кристина Орехова