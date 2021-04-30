Губернатор Сергей Цивилев принял участие в презентации сборника «Новокузнецк – город трудовой доблести»

В рамках рабочей поездки по Новокузнецку губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил Новокузнецкий краеведческий музей. Сегодня здесь состоялась презентация сборника «Новокузнецк – город трудовой доблести» о вкладе трудящихся города в Победу в Великой Отечественной войне.









«Собран уникальный материал. Над изданием работали сотрудники музеев, архивов города и промышленных предприятий, историки и краеведы. Эта книга – ценный подарок городу к 9 Мая. Уверен, она будет интересна самому широкому кругу читателей, желающих глубже узнать историческое прошлое Новокузнецка, увидеть трудовой героизм его жителей, их неоценимый вклад в Победу», – отметил Сергей Цивилев.

Как рассказали в местной администрации, сборник создан на средства гранта городского конкурса социальных проектов «Новокузнецк – кузница общественных инициатив». На 172 страницах представлен фактический материал о героической работе промышленных предприятий по обеспечению фронта военной продукцией, показана разноплановая деятельность организаций и учреждений города, жителей. Первая глава охватывает главные индустриальные гиганты города – КМК, Сталинский алюминиевый завод, Кузнецкий ферросплавный завод, Кузнецкий машиностроительный завод, повествует и о главных отраслях промышленности – угольной, железнодорожной. Здесь же рассказывается о работе в тылу врачей, преподавателей и др. Вторая глава содержит информацию о наградах предприятий и трудящихся Новокузнецка в период Великой Отечественной войны.

Директор Новокузнецкого краеведческого музея Светлана Гончарова провела для участников торжественного мероприятия экскурсию по учреждению, рассказала о действующих экспозициях. Среди них – выставочный проект «Кузбасс: Кузнецкая проекция», посвященный 300-летию региона. Выставка раскрывает освоение и развитие нашего края на протяжении его трехвековой истории с точки зрения промышленного освоения и культурно-исторического изучения региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.