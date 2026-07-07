В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса «Это у нас семейное», на которой собрались семьи из 85 российских регионов. С приветственным словом к ним обратился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин:

«Сегодня в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» – самого массового и народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Собрались 328 семейных команд. Это – лицо страны. Ее характер, ее тепло, ее сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне – более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи. И чем сильнее и сплоченнее наши семьи, тем сильнее и сплоченнее страна. Желаю всем участникам ярких эмоций, новых друзей и теплых воспоминаний. И помните: вы уже победители, потому что главное у вас уже есть – ваша крепкая семья».

Всего в финале принимают участие 328 семей, это 2081 человек. Среди них 777 детей, 648 родителей, 459 представителей поколения бабушек и дедушек, 10 прабабушек и прадедушек, а также другие родственники. Среди финалистов второго сезона более 200 многодетных семей. В дни финала годовщину брака отмечают 11 семей.

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» посвящен теме культурного кода России, поэтому все дни участники будут больше узнавать о традициях Родины и каждого ее региона. В день открытия семьи приняли участие в параде-шествии, где представили свои национальные костюмы и традиции регионов. На площадке также состоялся фестиваль кухни народов России, где семьи знакомились с блюдами разных регионов страны.

Перед оценочными днями для финалистов прошла жеребьевка. Семейные команды распределили на два дня оценки – 6 и 7 июля. Пока часть участников будет выполнять конкурсные задания, для других будет организована программа семейных путешествий и знакомства с достопримечательностями столицы. Финал включает 10 командных заданий для семей, охватывающих интеллектуальные, творческие и практические испытания – от рисования и строительства объектов до определения семейных приоритетов. Все задания объединены темой культурного кода России и семейных ценностей: народные традиции, общие ценности, взаимовыручка и передача опыта между поколениями.

В День семьи, любви и верности 8 июля состоится торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 328 финалистов отправятся в семейные путешествия.

Помимо этого, на финале для участников подготовлены творческие мастер-классы, детские активности и партнерские интеграции. На площадке работают фотозоны, зоны отдыха и интерактивные форматы для всей семьи.