«Сибирский ортопедический форум – 2026» – это крупнейшее ежегодное научное событие в области травматологии-ортопедии, нейрохирургии, анестезиологии-реаниматологии и реабилитации. В этом году он был посвящен 80-летнему юбилею Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна — ведущего научно-исследовательского центра страны.

На форуме специалисты вели дискуссии, а также представили свои наработки и обменивались лучшими практиками с коллегами, в частности по поводу применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в медицине. Кроме того, в рамках форума прошла выставка современных материалов и оборудования, где врачи напрямую смогли пообщаться с производителями и познакомиться с новинками отрасли.

– Развитие высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетов государственной политики. Важно, чтобы сибиряки могли получить высококвалифицированную помощь, особенно в такой сложной, зависимой от технологий области медицины, как травматология и ортопедия. Необходимо укреплять инфраструктуру и обеспечение доступности современных методов лечения для жителей округа, — отметил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Кузбасс может похвастать своей мощной школой травматологии. В 1962 году на базе Прокопьевской больницы был создан филиал Новосибирского НИИТО, который позже стал самостоятельным Кузбасским научно-исследовательским институтом. Травматологи-ортопеды Кемеровской области сегодня работают на передовых позициях, осваивая уникальные методики. Например, в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского внедрен уникальный малоинвазивный метод лечения переломов таза, разработанный институтом Склифосовского, там же пациентам успешно замещают утраченные участки костей индивидуальными 3D-имплантами и восстанавливают сухожилия плеча. В Мариинске и Анжеро-Судженске проводят тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Отдельное и очень важное направление – это реабилитация. И здесь Кузбасс вошел в число регионов, где Госкорпорация «Ростех» и фонд «Защитники Отечества» создают центры высокотехнологичного протезирования. В Кемерове строится Всесибирский реабилитационный центр. А врачи из малых городов проходят стажировки по современным методам эндопротезирования на базе Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.