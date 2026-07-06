Работы по подготовке инженерной инфраструктуры к зимнему периоду в Кемеровской области должны быть завершены к 1 сентября.

Как уточнили в администрации правительства региона, на подготовку коммунальных сетей к отопительному сезону в этом году планируется направить порядка 15 млрд рублей. Из них 6,6 млрд пойдут непосредственно на реконструкцию и капитальный ремонт источников теплоснабжения, а также замену сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«Модернизация инфраструктуры — основа комфортной жизни кузбассовцев. Поставил задачу ускорить закупку необходимых материалов и запасов на зиму, подготовку инженерных сетей и техники во всех муниципалитетах. К сентябрю эта работа в основном должна быть завершена. Зимой каждый порыв, каждую внештатную ситуацию мы будем рассматривать через призму подготовки, которая сегодня должна быть организована на высоком уровне.», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В частности, коммунальные службы готовят к зиме 892 котельные, почти 3,9 тыс. км тепловых сетей, 12,8 тыс. км водоводов и 3,6 тыс. км канализационных сетей. Готовность объектов на сегодняшний день составляет: котельные — 22,8%, тепловые сети — 40,1%, водопроводные сети — 28%, канализационные сети — 29,6%.

Гидравлические испытания теплосетей проведены на 3 625,42 км. В ходе испытаний обнаружено 1 055 повреждений, из которых 762 уже устранили. Полностью завершили испытания 22 муниципальных образования, в остальных девяти работа ведется по утвержденным графикам.

Фото: Илья Середюк/МАКС