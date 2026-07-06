Топливную ситуацию власти обсудили на аппаратном совещании областного правительства. Напомним, на прошлой неделе кузбассовцам разрешили запасаться бензином в канистрах. Правда, лимит не велик – на каждого автолюбителя на заправках отпускают40 литров бензин, 10 литров позволяется залить в канистру. При этом, как отметил глава региона Илья Середюк, залив топлива в неустановленную тару запрещен во избежание спекуляции. На заправках должны создать неснижаемый запас бензина и дизеля для экстренных и аварийных служб. Отдельное внимание губернатор уделил проблемному вопросу.

«Важно следить за поступлением на нефтебазы всех необходимых железнодорожных цистерн с заводов-производителей и заниматься их своевременной разгрузкой. Мы отметили, что у нас на прошлой неделе на путях стояло определенное количество заполненных цистерн, которые не вовремя разгружали. Логистикой нужно заниматься ежесуточно», – подчеркнул Середюк.

На этой неделе властям также предстоит решить вопрос с перезапуском закрывшихся автоматических АЗС, что должно уменьшить очереди на заправках.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram