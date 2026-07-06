Современные боевые действия требуют современных решений. Сейчас самое время доказать, что российское казачество – сила, которая полагается не только на память и традиции, но и на самые современные технологии.

В войсках беспилотных систем формируется казачий батальон «Покров».

У вас есть возможность присоединиться к новейшим войскам России. Время действовать, время защитить свою Родину и своих близких.

Казачий батальон «Покров» – Воля стать героем!

Южный военный округ: +7-925-717-71-68, +7-925-717-79-39,

Москва: +7-985-850-10-39, +7-925-717-35-62.