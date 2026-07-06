С 6 по 12 июля 2026 года в Кузбассе пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности. В рамках этой недели граждане могут бесплатно получить квалифицированные юридические консультации по вопросам защиты семейных ценностей, прав детей, опеки и детско-родительских отношений.

Государственное юридическое бюро Кузбасса принимает участие во Всероссийской неделе правовой помощи посредством оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения граждан.

Особое внимание уделяется льготным категориям граждан, малообеспеченным, многодетным и приемным семьям, опекунам и попечителям, семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и их законным представителям, участникам спецоперации и их семьям, родителям ограниченным или лишенным родительских прав и иным. При этом сотрудники госюрбюро окажут помощь всем обратившимся, независимо от статуса.

Планируется проведение мероприятий:

дни открытых дверей в Госюрбюро в городах Кемерово и Новокузнецк;

выезд мобильного юридического офиса в г. Тайга (07.07.2026), г. Юрга (09.07.2026), жил.район Кедровка (09.07.2026), г. Междуреченск (10.07.2026);

круглые столы «Семья – забота общая», «Семейный щит: о правах – просто и понятно»;

день юстиции в территориальном органе Минюста России и иные.

Недели правовой помощи- это реальная возможность получить профессиональную юридическую помощь в комфортном формате – лично или в выездных пунктах в муниципальных образованиях Кузбасса.