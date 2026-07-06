В Кузбассе продолжается развитие системы общественного транспорта. В настоящее время доля техники в нормативном состоянии — около 80%, до конца года цифра превысит 90%.

Так, до конца сентября в регион поступит 37 единиц новой техники. Все автобусы будут работать на метане.

«В 2018 году процент износа общественного транспорта Кузбасса был около 90%. Тогда обновление техники пришлось проводить в экстренном режиме. Чтобы такого не повторилось, сейчас транспорт заменяем планомерно, даже несмотря на экономические сложности. До конца сентября 37 городских автобусов большой вместимости уже поступят в Кузбасс. Они будут работать на газе, это вклад и в улучшение экологии региона, и в продление долговечности работы нашего общественного транспорта», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как уточнили в администрации правительства Кузбасса, сумма финансирования первой партии общественного транспорта составит 561,1 млн рублей. Закупка осуществляется с использованием федеральной субсидии на газомоторную технику.

Фото: Илья Середюк/МАКС